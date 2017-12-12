Ahmet Nesin kalp krizi geçirdi, durumu ciddi

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Nesin'in eşi yazar Hilal Nesin, eşi Ahmet Nesin'in kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak "Durum ciddiyetini koruyor. Ahmet henüz kendine gelmedi" dedi.





YOĞUN BAKIMDA!







Dün Türkiye saati ile 14.00 sıralarında evinde olduğu sırada eşi Ahmet Nesin'in bir anda rahatsızlandığını ifade eden Hilal Nesin, ambulans ile hemen hastaneye götürdüm. Doktorlar, kalp krizi geçirdiğini söyleyip hemen yoğun bakıma aldılar. 2 gündür ise, tedavisi sürüyor. Durumu şuan ciddi. Ahmet henüz uyanmadı " dedi.