Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Nesin kalp krizi geçirdi, durumu ciddi /12 Aralık 2017 14:32

Ahmet Nesin kalp krizi geçirdi, durumu ciddi

Gazeteci-yazar Ahmet Nesin kalp krizi geçirdi. Fransa'daki evinde rahatsızlanan Nesin'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Nesin'in eşi yazar Hilal Nesin, eşi Ahmet Nesin'in kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak "Durum ciddiyetini koruyor. Ahmet henüz kendine gelmedi" dedi.

YOĞUN BAKIMDA!

Dün Türkiye saati ile 14.00 sıralarında evinde olduğu sırada eşi Ahmet Nesin'in bir anda rahatsızlandığını ifade eden Hilal Nesin, ambulans ile hemen hastaneye götürdüm. Doktorlar, kalp krizi geçirdiğini söyleyip hemen yoğun bakıma aldılar. 2 gündür ise, tedavisi sürüyor. Durumu şuan ciddi. Ahmet henüz uyanmadı " dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Nesin kalp krizi geçirdi, durumu ciddi Sonraki Haber >>

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

Rüşvetten gazeteciler de pay aldı mı?

TRT "İsrail'in başkenti Kudüs" dedi ortalık karıştı

TRT
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:50