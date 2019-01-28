Ahmet Nesin Fransa’da ifade verdi: Bu dava sizi ilgilendirmiyor





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ile avukatları katıldı. Yazar Ahmet Aziz Nesin’in ise, Adalet Bakanlığının talebi üzerine Fransa’da alınan ifadesi mahkeme dosyasına konuldu.

“BU DAVA FRANSIZ HUKUKİ YETKİLİLERİNİ İLGİLENDİRMİYOR”

Nesin ifadesinde, “Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü, bu dava Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. Onbir gün İstanbul’da hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında, Türk hukuki yetkililerine anlattım. Bu konu ile ilgili size beyan edecek başka bir şeyim yok” dedi.

YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, Ahmet Nesin’in ifadesinin alınmış olması nedeniyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi. Heyet, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.

Nesin, dava dosyasına gönderilen ifadesinde, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü, bu dava Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. Onbir gün İstanbul'da hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında, Türk hukuki yetkililerine anlattım. Bu konu ile ilgili size beyan edecek başka bir şeyim yok" dedi. Mahkeme, ifadesini verdiği için Nesin hakkındaki yakalama kararını kaldırıldı.