Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına yeni gelişme /09 Ocak 2019 10:19

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına yeni gelişme

Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulayıp hakarette bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural'ın yargılandığı mahkemeye dilekçe gönderen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

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Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulayıp hakarette bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural'ın yargılanacağı mahkemeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dilekçe gönderdi. Sözcü'de yer alan haber şöyle:

Bakanlık tarafından İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'na atıfta bulunarak, “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır” denildi.
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