Ahmet Kural-Sıla davasında takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararına göre Sıla Gençoğlu'nun avukatı şikayetinde 30 Kasım 2018'de özel bir televizyonun haberlerinde üzerinde oynanmış, tahrif edilmiş bir video yayınlandığını bu videonun Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini öne sürdü.







TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ





Medyaradar'da yer alan habere göre; savcılık videonun zaten sosyal medya platformları üzerinde dolaşımda olduğunu belirtilip takipsizlik kararı verdi.





Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.