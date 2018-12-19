Samanyolu Haber /Medya / Ahmet Kural için 5 yıl hapis istendi /19 Aralık 2018 17:05

Ahmet Kural için 5 yıl hapis istendi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi.

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Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Savcılık Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede Kural’ın 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sıla, Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın iddialarını kabul etmemişti.

Sıla’nın Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin açılan soruşturmayı yürüten savcılık, Kural hakkında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ suçlarından dosyasını, Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.

Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla’ya uzlaşmak isteyip istemediğini sormuştu. Sıla uzlaşma talebini reddederken, Kural’ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu. Sıla’nın olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.
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