Samanyolu Haber /Medya / Ahmet Hakan mı himaye altında Can Dündar mı? /27 Eylül 2018 12:21

Ahmet Hakan mı himaye altında Can Dündar mı?

Hürriyet'in yandaş yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan'a Almanya'da soru soracağım diyen Can Dündar'ı hedef aldığı yazısında "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can" diye yazdı. Can Dündar da karşı cevap verdi.

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"Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan’ın gözünün içine bakarak Türkiye’deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış" diyen Hakan, "Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar. Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi. Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi" ifadesini kullandı.

Hakan, şöyle devam etti:

— Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim: Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can. Alman korumasında,  Alman kucağında, Alman himayesinde, Alman mandasında istediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın!

DÜNDAR'DAN CEVAP

Can Dündar'sa Twitter hesabından kendisine şu cevabı verdi:

''Tahmin ettiğim gibi; Yandaşlarda panik baş gösterdi.
1. “Himayesiz”sorular sorduğum için sürgündeyim.
2. Medya gerekeni sor(a)madığı, sorabilenler de ya hapiste ya işsiz olduğu için sormak istiyorum.
3. Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli.''


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