Davutoğlu'nun yeni parti binası ilk kez görüntülendi

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da Beysukent'te üç kattan oluşan karargahını Fox Haber görüntüledi.





ÖZEL GÖRÜŞMELERE BAŞLADI





Haberde Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada hem birlikte hareket ettiği isimlerle hem de özel görüşmeleri gerçekleştirdiği açıklandı.







Davutoğlu'nun Ankara'da tuttuğu üç katlı binaya iki defa gittiği ifade edilerek binanın sonbaharda hareketleneceği belirtildi.













Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği dikkat çekerken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekti.







