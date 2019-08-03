Samanyolu Haber /Politika / Ahmet Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları paylaşımı /03 Ağustos 2019 21:23

Ahmet Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları paylaşımı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu son dönemde Kaz Dağları ve Salda gölü ile ilgili yaşanan tartışmalara twitter hesabından katıldı.

SHABER3.COM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu son dönemde Kaz Dağları ve Salda gölü ile ilgili yaşanan tartışmalara twitter hesabından katıldı. Çevrenin tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konu olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Doğa herkesin ortak mülkiyetidir” dedi.

Yeni parti iddiaları ile gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması ve Kaz Dağları’ndaki altın madeni arama çalışmalarına tepki gösterdi. Doğanın herkesin ortak alanı olduğunu belirten Davutoğlu, geniş katılımlı strateji çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çevre, tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konudur. Yaşadığımız doğa herkesin ortak mülkiyetidir ve ilgili politikalarda mümkün olan en geniş katılımla strateji belirlenmesi bir zorunluluktur. Salda Gölü ve Kaz Dağları başta olmak üzere cennet vatanımızın her köşesinin korunması için tüm tarafların görüşü alınmalıdır. Çevre konusunda verilen sözlere toplumun güvenmemesi üzerinde ise sorumluluk sahiplerinin dikkatle düşünmesi gerek" ifadeleri kullandı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ahmet Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları paylaşımı Sonraki Haber >>

Cumartesi Anneleri 749. kez toplandı...

Cumartesi Anneleri 749. kez toplandı...

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

AKP’li başkana AKP'li kadınlardan tepki

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:27:57