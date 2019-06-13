Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu, Erdoğan'ın katıldığı teravihi eleştirdi /13 Haziran 2019 22:41

Davutoğlu, Erdoğan'ın katıldığı teravihi eleştirdi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanlış bulduğu teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı kıldırmış, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en önde saf tutmuştu.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir televizyon programında Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazı hakkında konuşarak, "Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'ya yayın yapan yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda. Gündemi değerlendiren Davutoğlu, Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda kılınan toplu teravih namazına da değindi.

"GÜZEL, FAKAT SİYASİ BİR ANLAM TAŞIMAMALI"

Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu dile getiren Davutoğlu, Yenikapı'da kılınan teravih namazının, Ramazan ayının iklimine aykırı olduğunu söyledi. 

Davutoğlu, şunları söyledi: "Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli."

NE OLMUŞTU?

Ahmet Davutoğlu'nun yanlış bulduğu teravih namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırmıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önde saf tuttuğu namaz için Yenikapı'ya 300 bin kişi gittiği belirtilmişti.
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