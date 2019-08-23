Ahmet Davutoğlu'ndan AKP'ye karşı yeni çıkış

AKP'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü programına davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin yıl dönümü etkinlikleri sürerken yaptığı konuşmada, "Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz" dedi.





Davutoğlu, 22 Nisan'da yayımladığı manifesto ile AKP'ye "bir dakika dur" dediklerini belirterek "O metni yayınladığımızda adını 'itiraz süreci' diye koyalım demiştik. Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var" dedi.





"Biz ne zaman ihanet ettik?"





Bu açıklama üzerine yapılan "hain", ihanet" sözlerini eleştiren Davutoğlu şunları söyledi:





"Geride bıraktığımız makamları bilenler makam beklemeyeceğimizi bilirler. İtirazımıza itirazla karşılık verebilirlerdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Milletin teveccühüyle göreve gelmiş, Başbakan olmuş birine kimse hain diyemez. Bütün selefim başbakanları rahmetle anıyorum. Hiçbiri hain değildi. Bu ülkede hain Başbakan olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bize dahi hain denirse bu partinin dışında olanlar kendilerini nasıl huzurlu hissedebilirler. Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz."





"Hz. Ömer'i anıyoruz diyenler önce Hz. Ömer'i hatırlamalı"





367 süreci, parti kapatma, "one minute", 17-25 Aralık sürecinde aldıkları tavırları hatırlatan Davutoğlu, "Devlet yöneticilerinden hesap soranlar hain ilan ediyorsa biz Ömer arıyoruz diyenlerin önce Hz. Ömer'i hatırlaması lazım. Biz hesap sorulabilir bir düzen istiyoruz. Biz yeni bir siyasi anlayışla kimsenin kimseyi ihanetle suçlamadığı yeni bir siyasi söylem peşindeyiz. Bu söylemi mutlaka inşa edeceğiz" dedi.





"Ümmetten kastedilenler yayılarlarda oturanlarsa biz o topluluktan değiliz"





Davutoğlu, "ümmeti bölüyorsunuz" sözlerini siyasi hayatta dini kavramların yozlaştırılmasına karşı olduğunu belirterek eleştirdi.





Davutoğlu, "Ümmet evrensel bir inananlar topluluğuysa, Türkiye'de yaşayan 81 milyon kardeşimizin hepsi o ümmetin parçasıdır. Kimse o ümmetin dışında değildir. Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz" diye konuştu.





"Sandıkta bir milletin oylarıyla bir sonuç ortaya çıkmışsa buna saygı duyacaksınız"





Belediye başkanlarının görevden alınıp kayyım atanmasına dönük eleştirisi üzerinden kimsenin "teröre destek" suçlamasında bulunamayacağını belirten Davutoğlu şöyle devam etti:





"Bir ülkede seçim yapılıyor, sadık ortaya konuyorsa, o sandıkta bir milletin oylarıyla bir sonuç ortaya çıkmışsa buna saygı duyacaksınız. Bizim milli irade anlayışımız bu. O saygı belediye başkanlarına duyulan saygı değildir. Oraya gidip oy kullanan yüz binlerce vatandaşa duyulan saygıdır. Bu tavır asla teröre desteği mazur göstermez. Kim teröre destek veriyorsa en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Seçimden önce ceza aldılarsa YSK onları elemeliydi. Bu ülkenin demokrasisine gölge düşürmemeliydiler. Yok 31 Mart'tan sonra suç işlemişlerse öncelikle onlar mahkemeye götürülmeliydi. Mahkeme onları mahkum ettikten sonra görevden alınmalıydılar. Şu an bile haklarında bir dava açılmış görünmüyor. Eğer suçlularsa derhal cezalandırılmalılar."





"Yeni bir hali, yeni bir yola bağlayalım"





İstanbul seçimlerini yenileme kararının AKP'ye verilen en büyük zarar olduğunu söyleyen Davutoğlu sözlerini şöyle tamamladı:





"Eğer bugün konuşuyorsak buna ihtiyaç var. Biz bir ümit rüzgarı estirmeye yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Bu milletin üzerine çökmüş karamsarlık bulutlarını dağıtmaya geliyoruz. Konya'da yeni bir hal dedik. Yeni bir hali yeni bir yola bağlayalım. Bu yol küskünlerin yolu değil hiç kimseye küsmeyenlerin yoludur. Allah yolumuzu açık etsin."