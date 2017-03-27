Ahmet Davutoğlu'na memleketi Konya'da şok!

Konya’da referandum öncesi fuar… Davutoğlu’nu davet etmediler!





Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde bugün başlayıp 2 hafta boyunca sürecek olan Konya Kitap Günleri'ne 90 yayınevi, 120 yazar katılıyor. Davetli yazarlar arasında; Cem Küçük, Mustafa Armağan gibi hükümete yakın kalemler yer alıyor.





DAVUTOĞLU YOK!





120 isim için davetiyenin gittiği kitap fuarına; TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna verdiği yanıtları “Tarihe Kayıtlar” adı altında kitaplaştıran eski Başbakan AKP Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun ise davet edilmediği ortaya çıktı. İstanbul’da bulunan ve Başbakanlık’tan istifa ettikten sonra zamanının büyük bölümünü kitap yazmaya ve kitap fuarlarına katılmaya ayıran Davutoğlu’na neden davetiye gitmediği ise öğrenilemedi.





İSTANBUL’DAKİ FUARA DAVET EDİLMİŞTİ





Ahmet Davutoğlu son olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlenen İstanbul’daki TÜYAP 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılmış ve “Medeniyetler ve Şehirler” isimli kitabını okurları için imzalamıştı.







