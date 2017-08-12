Ahmet Davutoğlu tekrar sahneye dönüyor mu?

Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında önemli bir görev üstleneceği kehanetinde bulundu. Bayar paylaştığı mesajında 'Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum.' dedi.





Bayar, 'Ahmet Hoca'ya binbir türlü iftira atanlar, yarın kapısını çalmaya başlar :)' diyerek Pelikan Dosyası isimli çalışmaya da gönderme yaptı.







