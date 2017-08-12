Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu tekrar sahneye dönüyor mu? /12 Ağustos 2017 10:51

Ahmet Davutoğlu tekrar sahneye dönüyor mu?

Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar yeni dönemde AKP'nin parti içi görevlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında önemli bir görev üstleneceği kehanetinde bulundu. Bayar paylaştığı mesajında 'Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum.' dedi. 

Bayar, 'Ahmet Hoca'ya binbir türlü iftira atanlar, yarın kapısını çalmaya başlar :)' diyerek Pelikan Dosyası isimli çalışmaya da gönderme yaptı.


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