Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’ndan Babacan’a ‘tek parti kuralım’ çağrısı /04 Temmuz 2019 10:51

Davutoğlu’ndan Babacan’a ‘tek parti kuralım’ çağrısı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde yeni parti veya partiler kurulacak. Bu konuda tartışma yok. Fakat bu parti çalışmaları birlikte hareket edebilecekler mi? Kulislerde tartışılan bu...

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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, yeni parti kurmaları gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ali Babacan’a tek parti kurma çağrısı yaptığını yazdı.

Uğurlu bugünkü yazısında, Davutoğlu’nun “Ali Babacan gel sen Genel Başkan ol ben Genel Başkan Vekili olarak yardımcın olayım” veya “Ben Genel Başkan olayım, gel sen Genel Başkan Vekili olarak yardımcım ol” dediğini ileri sürdü.

BABACAN EKİBİ İSLAMI SİYASAL REFERANS ALMAK İSTEMİYOR

Babacan’ın henüz bu çağrıya yanıt vermediğini dile getiren Uğuroğlu, şunları yazdı: “Babacan’ın Davutoğlu’na karşı önemli bir duruşu var ki işte bu nokta her ikisinin bir araya gelmesine engel oluyor. Babacan ve ekibi, ‘İslam’ı bir siyasal referans olarak almak istemiyorlar.’ Babacan yeni kuracağı partinin temel ilkesini, ‘Turgut Özal’ın cemaatlere ve tarikatlara devlet yönetiminde görev vermemesi’ modeline dayandırıyor. Babacan’ın hedefi; İslami kesim ile toplumsal ilişkilerde barışık, devlet yönetiminde ise ayrışık bir model. Davutoğlu ise İslami kesime çok yakın bir siyasi profil çiziyor ki ikili arasındaki en önemli görüş farkı buradan çıkıyor.”

İKİ İSİM DE TEK ADAM REJİMİNE KARŞI

Uğur iki isimde birleştiği noktanın tek adam rejimine karşı olmaları olduğunu belirterek, “Davutoğlu ya kuvvetler ayrımının en güçlü örneği Amerikanvari tam başkanlık ya da kuvvetler ayrımının net çizgiler ile ayrılmasını sağlayacak güçlendirilmiş parlamenter rejim diyor. Babacan’ın ise komple yenilenecek yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter rejim istiyor. Babacan tam başkanlık istemiyor. Her iki isimde partili Cumhurbaşkanı istemiyor.” ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ MEDYA KUVVETLER AYRILIĞI

Uğuroğlu yazısında şunları dile getirdi: “İkisi de yasama, yürütme ve yargının tamamen birbirinden bağımsız, kuvvetler haline getirilmesini ve yürütmenin şeffaf olmasını ve en sıkı şekilde denetlenmesini istiyorlar. İkisi de Avrupa Birliği’ne tam üyelik için olmazsa olmaz demokratik hak ve özgürlüklerin anayasa ve yasalarla Avrupa normlarına getirilmesini savunuyorlar. İkisi de kişilik hakları, basın özgürlüğü, terörle en sert şekilde mücadele, dış politikada kararlı duruş, tam bağımsız yargı ve ekonomik büyüme sonucunda işsizlikle etkin mücadele eylem planı vaat ediyorlar. Kesinleşen ise Ali Babacan’ın Ahmet Davutoğlu’ndan önce parti kuracağı.”
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