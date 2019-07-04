Davutoğlu’ndan Babacan’a ‘tek parti kuralım’ çağrısı

Uğurlu bugünkü yazısında, Davutoğlu’nun “Ali Babacan gel sen Genel Başkan ol ben Genel Başkan Vekili olarak yardımcın olayım” veya “Ben Genel Başkan olayım, gel sen Genel Başkan Vekili olarak yardımcım ol” dediğini ileri sürdü.





BABACAN EKİBİ İSLAMI SİYASAL REFERANS ALMAK İSTEMİYOR





Babacan’ın henüz bu çağrıya yanıt vermediğini dile getiren Uğuroğlu, şunları yazdı: “Babacan’ın Davutoğlu’na karşı önemli bir duruşu var ki işte bu nokta her ikisinin bir araya gelmesine engel oluyor. Babacan ve ekibi, ‘İslam’ı bir siyasal referans olarak almak istemiyorlar.’ Babacan yeni kuracağı partinin temel ilkesini, ‘Turgut Özal’ın cemaatlere ve tarikatlara devlet yönetiminde görev vermemesi’ modeline dayandırıyor. Babacan’ın hedefi; İslami kesim ile toplumsal ilişkilerde barışık, devlet yönetiminde ise ayrışık bir model. Davutoğlu ise İslami kesime çok yakın bir siyasi profil çiziyor ki ikili arasındaki en önemli görüş farkı buradan çıkıyor.”





İKİ İSİM DE TEK ADAM REJİMİNE KARŞI





Uğur iki isimde birleştiği noktanın tek adam rejimine karşı olmaları olduğunu belirterek, “Davutoğlu ya kuvvetler ayrımının en güçlü örneği Amerikanvari tam başkanlık ya da kuvvetler ayrımının net çizgiler ile ayrılmasını sağlayacak güçlendirilmiş parlamenter rejim diyor. Babacan’ın ise komple yenilenecek yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter rejim istiyor. Babacan tam başkanlık istemiyor. Her iki isimde partili Cumhurbaşkanı istemiyor.” ifadelerini kullandı.





BAĞIMSIZ MEDYA KUVVETLER AYRILIĞI





Uğuroğlu yazısında şunları dile getirdi: “İkisi de yasama, yürütme ve yargının tamamen birbirinden bağımsız, kuvvetler haline getirilmesini ve yürütmenin şeffaf olmasını ve en sıkı şekilde denetlenmesini istiyorlar. İkisi de Avrupa Birliği’ne tam üyelik için olmazsa olmaz demokratik hak ve özgürlüklerin anayasa ve yasalarla Avrupa normlarına getirilmesini savunuyorlar. İkisi de kişilik hakları, basın özgürlüğü, terörle en sert şekilde mücadele, dış politikada kararlı duruş, tam bağımsız yargı ve ekonomik büyüme sonucunda işsizlikle etkin mücadele eylem planı vaat ediyorlar. Kesinleşen ise Ali Babacan’ın Ahmet Davutoğlu’ndan önce parti kuracağı.”