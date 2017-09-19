Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Altan mahkeme heyeti ve savcıya meydan okudu /19 Eylül 2017 15:29

Ahmet Altan mahkeme heyeti ve savcıya meydan okudu

Ahmet Altan: Yalancı bir Tanrı olamayacağı gibi yalancı bir yargıç da olamaz! Kanıt olmadığını siz de biliyorsunuz, ben de..Hadi gösterin!

A.Altan böyle demişti: Türkiye gibi bir ülkede özgürlük diyorsanız ölümü ve hapsi...

15 Temmuz sonrası haklarında somut hiç bir delil olmadan tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşmada Ahmet Altan' "Ben sizin sanığınız değilim" başlıklı 6 sayfalık savunma metnini okudu.

Altan'ın savunmasının ana başlıkları şöyle:

Milyonlarca insanı biraraya getiren o dürüst güç, o güven kaynağı ise yargıçlardır. Yargıçsız millet, yargıçsız devlet olmaz.

Yargıcı yargıç yapan onun neredeyse tanrısal bir dürüstlüğe sahip olmasıdır.

Bir yargıç mahkemede yalan söylediğinde kendi yargıçlık vasfıyla birlikte, devleti de yok eder.

Açık ve net söylüyorum. Tek bir kanıt gösterin, temyiz hakkımdan vazgeçeceğim.

Ya kanıt göstereceksiniz ya yargıçlık vasfını kaybedeceksiniz, sizinle birlikte devlet devletlik vasfını yitirecek.

Kendiniz ve devletiniz hakkında bir karar verme sorumluluğuyla karşı karşıyasınız.

Sizden çok daha tecrübeli, yaşlı bir yazar olarak size tavsiyem kendinizi, mesleğinizi, devletinizi kurtarmanızdır.

Kendiniz ve devletiniz hakkında bir karar verme sorumluluğuyla karşı karşıyasınız.

Tanrı yalan söyleyemez. Yalan söylediğinde tanrılık vasfını kaybeder.

Yalancı bir Tanrı olamayacağı gibi yalancı bir yargıç da olamaz! Kanıt olmadığını siz de biliyorsunuz, ben de..Hadi gösterin!


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