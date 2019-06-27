Ahmet Altan için Yargıtay'a başvuru

Gazeteci Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Altan'ın bireysel başvurusunu hak ihlali olmadığı gerekçesiyle reddetmesinin ardından Yargıtay'a başvurdu.





Yargıtay'a sunulan dilekçede ret kararının, "Beş tanesi uzmanlığı hukuk olmayan on üyenin oyuna karşılık Yüksek Mahkeme'nin Başkanının da aralarında olduğu beş üyenin karşı oyu ile alınmasına" dikkat çekildi.





Dilekçede Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nde oyların eşitliği halinde Yüksek Mahkeme Başkanının bulunduğu taraf yönünde karar verileceğinin yazılı olması vurgulandı. Avukatı, Altan'ın tahliyesi ile beraatına karar verilmesini istedi.





Altan'ın avukatı, AYM'nin aldığı karara yönelik yaptığı yazılı basın açıklamasında ise





"Gerekçeli karar yazarlığı, yazıyı, düşünceyi, ifadeyi ve basın özgürlüğünü, düşünce ve yorumu bu kez yok saymıştır. Hatta suç saymıştır" ifadesine yer verdi.

Bireysel hak başvurularının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ödünç alınan bir uygulama olduğuna dikkat çeken Çalıkuşu açıklamasında "Anayasa Mahkemesi kararlarını siyasileştirmek hem kurumun varlığını zedeler, hem de ödünç alınmış olan bireysel başvuru hakkını anlamsızlaştırır" sözleri ile kararı eleştirdi.





Anayasa Mahkemesi hangi kararı almıştı?





Bin günü aşkın bir süredir hapiste olan gazeteci yazar Ahmet Altan "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.





Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Mayıs ayında aldığı kararla Altan'ın bireysel başvurusunu "hak ihlali olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti. Ahmet Altan, gazeteci Nazlı Ilıcak'la birlikte "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.





(Deutsche Welle Türkçe)





