Ahmedinejad’ın yardımcısına 63 yıl hapis cezası

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın birinci yardımcısı Hamid Bekai, yargı erki Başkanı Sadık Laricani’ye ait banka hesaplarına dair döküman yayınlamakla suçlandı ve 63 yıl hapse mahkûm edildi.





Açıklama, Ahmedinejad’in web sitesinde Laricani’nin istifa etmesini talep ettiği bir video yayınlamasının ardından geldi. Ahmedinejad, kendisini suçlayanlara bunu belgelerle ispatlamaları için 48 saat mühlet vermişti.





Ahmedinejad ile İran yargısı arasındaki gerilim son bir ay içinde iyice artmış, Laricani, Ahmedinejad’ı fitne çıkarmakla ve Babek Zencani’yi desteklemekle suçlayan sert eleştirilerde bulunmuştu.





Ahmedinejad davası, 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer elde etmesinden sonra İran’da başlayan siyasi krizde dönüm noktası oldu.





63 yıl hapse mahkûm edilen Bakai’nin mahkeme kararına 20 gün içerisinde itiraz etme ve temyize götürme hakkı bulunduğu belirtildi.





Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığında kurulan onuncu kabine döneminde karıştığı ''mali suçlar'' nedeniyle gözaltına alınan ve 15 milyon 350 bin dolarlık teminatı ödeyemediği için haziran ayında cezaevine konulan Bakai bir süre önce “açlık grevi” nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.





Avukatının teminat miktarının altı milyon 100 bin dolar olarak belirlenmesi hususunda mahkemeyle anlaşmasının ardından meblağ ödenmiş, Bakai temmuz ayında serbest bırakılmıştı.