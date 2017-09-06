Samanyolu Haber /Gündem / 'Ahlaksız ve çaresiz insanların nelerle uğraştığını hepiniz görün' /06 Eylül 2017 18:59

'Ahlaksız ve çaresiz insanların nelerle uğraştığını hepiniz görün'

AKP'nin yayın organı Takvim gazetesi, şovmen Cem Yılmaz'ı vergi kaçırmakla suçladı. Cem Yılmaz da Takvim'ın "Vay uyanık vay" başlığıyla yayımladığı haberi "Buna ancak gülerim" sözleriyle tepki gösterdi.

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Havuz medyası yayın organlarından Takvim, bugün yayımlanan birincisi sayfasında Bodrum'da '9 milyon liralık yatıyla hava attığını' ancak Yılmaz'ın 'yatına ABD bayrağı asarak vergiden kaçtığını' iddia etti. 

Yılmaz teknesinin İstanbul'daki bir limana kayıtlı olduğunu ve Türkiye bayrağı taşıdığını ifade ederken, Takvim gazetesinin iddiasına Twitter'dan şu sözlerle tepki gösterdi:

"İftirada bugün! Teknem Amerikan bayraklıymış ve vergi kaçırıyormuşum! Etrafta teknelerin yüzde 80'den fazlası Amerikan bayraklı olmasına rağmen benim teknem 9 yıldır Türk bayraklı ve İstanbul limanına kayıtlı! Vergi kaçırma konusuna gelince! Buna ancak gülerim."



Yılmaz, haberi yalan kişinin ahlaksız ve çaresiz olduğunu söyledi ve "Demek bu habere göre bütün Amerikan bayraklı teknelerin sahibi 'uyanık ve vergi kaçakcısı.' İyi demek ki ben bunlardan değilim. Bilin bunları" ifadelerini kullandı.

Gazetenin birinci sayfasına taşıdığı haberde Yılmaz'ın yatında geride kalmış bir Türkiye bayrağı gözüküyor. Öte yandan Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cem Yılmaz 2016 yılında 5.2 milyon lira vergi ödeyerek vergi rekortmenleri listesine 89. sıradan girmişti.


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