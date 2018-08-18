Samanyolu Haber /Gündem / 'Ahireti unutunca Dini değerleri kendi hesaplarına kullanıyorlar' /18 Ağustos 2018 17:48

'Ahireti unutunca Dini değerleri kendi hesaplarına kullanıyorlar'

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde 'İmanı derinleştirmeyenler, ahireti unutanlar , dini değerleri kendi hesaplarına kullanıyorlar 'dedi

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Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şunları söyledi:

 İmanın derinleşmesi, kalbe ait bir uf’ûledir (??????, görev, fonksiyon, vazife), bir aksiyondur; onun derinleşmesi, o inancın işe yarar hale gelmesi, çok ciddî aksiyona bağlıdır. Onun için, nerede “iman” denmiş ise, hemen arkadan “amel-i sâlih” de denmiştir; imanın amel-i sâlih ile takviyesine işaret edilmiştir. İmandan, iman-ı billah’tan hemen sonra “marifet” denmiştir, “muhabbet” denmiştir, “zevk-i ruhanî” denmiştir, “aşk u iştiyâk-ı likâullah” denmiştir. Bunlar ile takviye ediliyor ise şayet, o iman, imandır; yoksa dil ve dudakta kalan, onların kıpırdaması ile dökülen bir kısım yalancıktan kelimeler demektir.

Nitekim dil ve dudakla bazı şeyler diyebilirler. Mesela, “Siyasî İslam!” diyebilirler; “Onu getireceğiz!” diyebilirler. Hatta cetlerin ocaklarını o istikamette istismar edip kullanabilirler, “Osmanlı Ocakları” diyebilirler. O ocaklar, belli hakikati ikâme etmeye matuf idi; jurnalcilik yapmak için değil, istihbarat hesabına çalışmak için değil, kendileri gibi düşünmeyenleri arkadan vurmak için değil… Yapılan şeyler, şimdi onlar; onun için bunlar “teessüs” ediyor; bir kısım tesisatı yıkmaya matuf teessüsât bunlar.
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