Ağrı'dan peş peşe kahreden haberler...

Ağrı’dan acı haber: Şehit sayısı 4’e yükseldi





Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Doğubayazıt ilçesinde 3 Afgan göçmenin PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede başlatılan operasyonlarda, Güngören Köyü kırsalında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi ise yaralandı.





11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ





Yaralı güvenlik görevlisi Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Operasyon kapsamında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.













Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bolat





ŞEHİDİN BABAOCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ





AĞRI’nın Doğubeyazıt İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki Uzman Jandarma Mehmet Bolat’ın memleketi Adana’nın Kozan İlçesi’ndeki baba evine ateş düştü.

Şehidin, Velicanlı Köyü’ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Nazmi Bolat ve anne Ayşe Bolat’a verdi. Oğullarının şehit olduğu öğrendikten sonra fenalaşan Bolat çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti. 21 Ağustos’ta evlendiği belirtilen şehidin, 9 yıllık asker ve 5 kardeşten 4’üncü olduğu öğrenildi. Şehidin en son Kurban Bayramı’nda memleketine geldiği bildirilirken, yaklaşık 3-4 gün önce ailesini aradığı ifade edildi. Şehidin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.









Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bağlan





AFYONKARAHİSAR’DA DA ŞEHİT ATEŞİ!





Uzman çavuş Ramazan Bağlan’ın şehit olduğu haberini, Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesi’nde oturan ailesine Sinanpaşa Kaymakam Vekili Kerem Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan verdi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan, gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Ramazan Bağlan’ın babaevi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken, sağlık ekipleri de evde hazır bekletildi.