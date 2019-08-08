Samanyolu Haber /Gündem / Ağlayarak istifa etmişti /08 Ağustos 2019 19:58

Ağlayarak istifa etmişti

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile AKP tarafından istifasın istenen ve ağlayarak istifa eden eski AKP Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan’a desteğini açıkladı. Uğur, “Nereden nereye geldi, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var” dedi.

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Yeni parti için hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan’ın, kadroyu kısa zamanda oluşturacaklarını açıklaması siyaseti hareketlendirdi. Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan eski AKP Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan’ın açıklamasını değerlendirdi. Uğur, şöyle dedi:
 
“Ali Babacan çok değerli, başarılı bir bakandı. Kamuoyunda iyi bir ismi var, dürüst, işten anlayan birisi. Babacan’ı destekliyoruz. Kendisi başarılı bir insan. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Ben de kurucuyum, AK Parti’nin kurucu Balıkesir il başkanıyım. Üç dönem milletvekiliyim, 7 yıl Genel Başkan Yardımcısıyım, 13 yıl Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim, belediye başkanıyım, 17 yıl bilfiil AK Parti’ye hizmet vermiş, bu işin başında yola çıkmış bir kimseyiz ama maalesef AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti.”

“Yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor”

“Nereden nereye geldi, ortada, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. AK Partili seçmen de artık konuşmaya başladı. Kurucu ayarlarına dönemez, yeni bir kuruluş bekleniyor, halk bekliyor. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor.”
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