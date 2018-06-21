AGİT gözlemci heyetindeki Alman vekile Türkiye'ye giriş yasağı

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlere 370'i aşkın gözlemci göndereceğini açıklayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) listesindeki isimlerden biri olan Andrej Hunko, Türkiye'ye girişine izin verilmediğini duyurdu.
Tayyip Erdoğan'a eleştirel tavrıyla tanınan Andrej Hunko, uzun zamandır Ankara'nın tepkilerinin odağında.
Almanya'da Sol Parti milletvekili olan Hunko, tam Ankara'ya gitmek için uçağa binecekken giriş yasağına dair Türkiye'nin AGİT Temsilcisi'nin Viyana'daki merkezi bilgilendirdiğini söyledi.
ÖNCEKİ SEÇİMLERDE GÖREV ALDI
Hunko, Türkiye'de 16 Nisan anayasa referandumu dahil önceki seçimlerde gözlemcilik yapmış, OHAL altında düzenlenen seçimlerin koşullarını eleştirmişti. AKP hükümeti Sol Parti milletvekilini PKK yandaşı olmakla suçluyor