Samanyolu Haber /Dünya / AGİT gözlemci heyetindeki Alman vekile Türkiye'ye giriş yasağı /21 Haziran 2018 18:32

AGİT gözlemci heyetindeki Alman vekile Türkiye'ye giriş yasağı

Seçimleri izleyecek AGİT gözlemcileri arasındaki Alman milletvekili Andrej Hunko Türkiye'ye girişinin yasaklandığını söyledi.

SHABER3.COM

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlere 370'i aşkın gözlemci göndereceğini açıklayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) listesindeki isimlerden biri olan Andrej Hunko, Türkiye'ye girişine izin verilmediğini duyurdu.

Tayyip Erdoğan'a eleştirel tavrıyla tanınan Andrej Hunko, uzun zamandır Ankara'nın tepkilerinin odağında.

Almanya'da Sol Parti milletvekili olan Hunko, tam Ankara'ya gitmek için uçağa binecekken giriş yasağına dair Türkiye'nin AGİT Temsilcisi'nin Viyana'daki merkezi bilgilendirdiğini söyledi.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE GÖREV ALDI

Hunko, Türkiye'de 16 Nisan anayasa referandumu dahil önceki seçimlerde gözlemcilik yapmış, OHAL altında düzenlenen seçimlerin koşullarını eleştirmişti. AKP hükümeti Sol Parti milletvekilini PKK yandaşı olmakla suçluyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AGİT gözlemci heyetindeki Alman vekile Türkiye'ye giriş... Sonraki Haber >>

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

İşte Cezaevinden çıkan annelerini karşılarında gören 2 kardeşin sevinci

İşte Cezaevinden çıkan annelerini karşılarında gören 2 kardeşin sevinci

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:28