Ağır hasta öğretmeni hücreye koydular, üstelik ilaçlarını da vermiyorlar

Tutuklandıktan sonra Eskişehir Seyitgazi cezaevinde tek kişilik hücreye konan Ömer Yarar isimli öğretmen, ağır şeker hastası olmasına rağmen ilaçlarına ulaşamıyor.





41 yaşındaki öğretmen, yaklaşık 12 yıldır diyabet ve yüksek tansiyon hastalığıyla mücadele ediyor. Bunların yanı sıra mide kapakçığında küçülme ve ileri derecede reflüsü bulunan Yarar'ın hücrede yalnız başına tutulması büyük bir hayati risk oluşturuyor.





Ağır reflü sebebiyle mide özsuyunun akciğere kaçma tehlikesi bulunan öğretmenin boğulma riski bulunduğu, yalnız kalmaması gerektiği ifade ediliyor.







Hücrede tutulan Yarar'ın yakınları, hayati tehlike içeren rahatsızlığı defalarca resmi raporlarla Savcılığa bildirirken ne ilaçlar veriliyor, ne de Ömer öğretmen hücreden normal koğuşa naklediliyor.





Yetkililerin cezaevinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı harekete geçmesi isteniyor.