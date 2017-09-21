Samanyolu Haber /Gündem / Ağır hasta Doç. Dr Özcerit nihayet tahliye edildi /21 Eylül 2017 09:16

Ağır hasta Doç. Dr Özcerit nihayet tahliye edildi

15 Temmuz sonrasında KHK ihraç edilen ve tutuklanan Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, cezaevinde kansere yakalanmış ve hastalık son aşamasına gelmişti. Özcerit nihayet tahliye edildi.

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KHK ile mesleğinden ihraç edilen, sonrasında da tutuklanan ve cezaevinde yakalandığı kanser hastalığı son aşamasına gelen Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit tahliye edildi.


A.Turan Özcerit sağlıklı günlerinde, cezaevindeki açık görüşte ailesiyle 

HASTALIK SON AŞAMASINDA

15 Temmuz'da görev yaptığı Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden KHK ile ihraç edilen ve tutuklandıktan 12 ay sonra iddianamesi hazırlanan Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, cezaevinde kalın bağırsak kanserine yakalanmış ve hastalık karaciğere, akciğere metastaz yapmış ve hastalığın son aşaması olan 4. dönemine girmişti.

Hastalığın bu derece ileri düzeyde olmasına karşın Özcerit'e sadece haftada 20 dakikalık bir süre için eşinin refakatçi olmasına izin veriliyordu.

Özcerit'in durumu İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından birkaç gün önce gündeme getirilmişti. Gergerlioğlu şöyle yazmıştı:
''Yetkililere sesleniyorum. Bu ihmal edilmiş hastanın tahliye edilmesi için ölümü mü beklenmektedir? Maddi ve manevi alanda perişan olmuş bir aileye halen bu muameleyi yapmanın anlamı nedir? Son günlerinde bari bu hak etmediği muamelelerden vazgeçilmesi, gözü yaşlı ailenin tüm fertleri için en büyük istektir. Güç sahibi olanlar bu dünyada güçlü olabilir ama vicdan terazisinde sıkıntıya düşmelerinin muhtemel olduğunu bilmeliler." 

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