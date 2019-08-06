'Ağaçları biz kesmedik yabancı şirket kesti' demişlerdi

gazetta9.com’dan Celal Eren Çelik’in haberi şöyle; ALAMOS GOLD INCÇ’nin bir “Türk ortağı” olduğu ifade edilmiş ancak bu şirketin ismi açıklanmamıştı. Herkes bu şirketin Doğu Biga Medencilik olduğu zannetmişti ancak Doğu Biga şirketinin ALAMOS’un “Ortağı” olma şansı yoktu zira Doğu Biga şirketi bizzat ALAMOS GOLD INC.’nin bir “yan kuruluşu” olarak faaliyet göstermekteydi…



Ancak ortada da ustaca yapılan bir “eksik” bilgilendirme vardı… Zira ismi ısrarla kamuoyu ile paylaşılmayan bir Türk ortak yoktu…Ama ALAMOS GOLD INC. “Ana taşeronlarından” birisinin ismi olduğu iddia edilen bir şirketin ismi Ankara kulislerine düştü ve bomba etkisi yarattı…





İDDİALARA GÖRE O ŞİRKET ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş





Ankara kulislerine bomba gibi düşen o iddiayı gazzetta9.com açıklıyor… İddialara göre ismi özenle saklanan o firma ÇİFTAY İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş… Ancak şirketin ALAMOS ile ortaklığının değil “Ana taşeronu” olma şeklinde bir ilişkisi olduğu belirtiliyor.





ÇİFTAY İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş ise faaliyet alanları içerisinde “Maden Araması” da olan bir şirket.Şirket Elazığ,Bursa,Kütahya,Giresun illerinde altın,demir,bakır madeni arama iznine sahip ve arama faaliyetlrine devam ediyor.





ÇİFTAY İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş ise uzun yıllardır sektörde olsa da özellikle AKP iktidarı ile daha da büyüyen ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlayan projeye ise Ankara’nın en lüks ve prestijli ofis/konut/AVM projesi olan NEXT LEVEL projesi ile imza atmış bir firma.





ÇİFTAY İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş’nin NEXT LEVEL projesindeki ortağı ise Pasific İnşaat…Pasific İnşaat’ın en önemli özelliği ie AKP MKYK üyesi ve AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait olması.





İŞ İLANINDA OLUP, RESMİ SİTEDE OLMAYAN ŞANTİYE





Bu arada ÇİFTAY İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş 47 gün önce bir internetteki profesyonel bir iş arama sitesine “Eleman” ilanı veriyor. Eleman ÇİFTAY İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş’nin “Çanakkale-Kirazlı Şantiyesinde” istihdam edilmek üzere “Toprak İşleri Formeni” alımı yapılacağı belirtilerek aranan nitelikler belirtiliyor.





İşin ilginç yanı ise ÇİFTAY İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş’nin resmi sitesinde yaptığı tüm işler, faaliyette bulunduğu iller ve şantiyeler var ama ÇANAKKALE -KİRAZLI ŞANTİYESİ yok.Yani eleman alımı için iş ilanı verilen şantiye resmi sitede var gözükmüyor.





İşte şimdi Ankara kulislerinde ALAMOS GOLD INC.’nin Çanakkale Kirazlı’da “Ana Taşeronunun” Çiftay İnşaat olduğu iddiası dolaşmakta ve geçmişte de Erdoğan’a yakınlığı nedeni ile medyaya haber olan bu şirketin isminin bilinçli olarak verilmediğine ve “Taşeron” doğru bilgisinin yerine de “Ortak” denilerek dikkatin dağıtılarak yanlış yere çekildiği belirtiliyor.

Çiftay İnşaat’ın ise bu iddialara vereceği merakı biz de kamuoyu gibi merak ediyoruz..