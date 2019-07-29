Ağaç katliamı yetmedi, üstüne para verdik!

Altın madeni için Çanakkale’nin Kirazlı Köyü'nde 195 bin ağacı katleden Doğu Biga Madencilik şirketine çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı.

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 501 kurum ve kuruluşa mayıs ayında, çeşitli destekleri içeren 13,5 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.





ÇED RAPORUNDA "45 AĞAÇ KESİLECEK" DENİLİYOR

Teşvik belgesi alan şirketler arasında Doğu Biga Madencilik de var. Kirazlı köyünde altın madeni için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda 45 bin ağaç kesileceği belirtilmesine rağmen, şirket şu ana kadar 200 bin ağaç kesmişti.

Şirket, 865 milyon lira bedelli ve yıllık 3,8 ton kapasiteli altın ve gümüş madenciliği zenginleştirme yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Doğu Biga Madencilik, Kanadalı şirket Alamos Gold’un taşeronluğunu yapıyor.

Türkiye'nin nadide ormanlarından biri olan Kaz Dağları ağaç ve çevre katliamından sonra bu hale geldi.





HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA





Uzmanlar, ağaç katliamının yanı sıra altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki tabii hayatın hem de bölge halkının tek içme suyu havzasının tehdit altında olduğuna dikkati çekiyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuyu bir soru önergesiyle geçen ay Meclis gündemine taşımıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, maden şirketinin 195 bin değil 13 bin ağaç kestiğini ve siyanür kullanmadığını iddia etmişti.