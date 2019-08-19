Samanyolu Haber /Gündem / Ağaç katliamına bir tepki de Yıldız Tilbe'den... /19 Ağustos 2019 23:41

Ağaç katliamına bir tepki de Yıldız Tilbe'den...

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarına kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, son günlerde peş peşe çıkan orman yangınlarına kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe, ülkenin çeşitli yerlerinde peş peşe çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından "Memlekette ağaç koymadılar" diyerek tepki gösterdi.

"Allah yanlarına koymasın"

Muğla, İzmir ve Hatay'a peş peşe çıkan yangınlara Yıldız Tilbe tepki gösterdi. Tilbe, attığı tweette "Muğla da yangın varmış, memlekette ağaç koymadılar. Allah razı olmasın, ağaçların ağzı dili yok, kaçamazlar da. İçinde yaşayan bin bir çeşit canlı diri diri yanıyor. Allah yanlarına koymasın, amin" diyerek sitem etti.

Tilbe bir başka tweette ise "Cennet niye yeşil , yeşil ağaçları yakan cennet yüzü görür mü, görmesin" dedi.


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