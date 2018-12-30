Ağabeyini öldürüp tuvalete gömdü

Karaman'da yaşayan 26 yaşındaki Mustafa P., jandarmaya giderek Konya Karapınar'da oturan 33 yaşındaki ağabeyi Duran P.'yi 3 gün önce aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdüğünü, cesedi ise evin tuvaletine gömdüğünü söyledi.







Jandarma ekipleri, Mustafa P. ile birlikte Karapınar'a giderek, cesedin gömülü olduğu yerde kazı yaptı. Çalışma sonucu, Duran P.'nin cansız bedenine ulaşılmasıyla Mustafa P. gözaltına alındı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mustafa P.'nin ilk ifadesinde vicdan azabı sonucu teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.