Afrin'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan toplam 786 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen operasyonun başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak paylaşımlarda bulunanlara yönelik gözaltı rakamlarını açıkladı.







Sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla operasyona karşı eleştiri mesajı yazan kişileri terör propagandası yapmakla itham eden Bakanlık bu kapsamda 786 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





İçişleri Bakanlığı ayrıca nefret söylemleri içeren 1.296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 392 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.