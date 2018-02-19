Samanyolu Haber /Gündem / Afrin'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan toplam 786 kişi gözaltına alındı /19 Şubat 2018 12:05

Afrin'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan toplam 786 kişi gözaltına alındı

Afrin Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medyadan eleştiri mesajı yazan 786 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen operasyonun başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak paylaşımlarda bulunanlara yönelik gözaltı rakamlarını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla operasyona karşı eleştiri mesajı yazan kişileri terör propagandası yapmakla itham eden Bakanlık bu kapsamda 786 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı ayrıca nefret söylemleri içeren 1.296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 392 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afrin'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan toplam 786... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:58:03