Samanyolu Haber /Gündem / 'Afrin'e girermiş, nereye gidiyorsun be, sen Söğüt'te kürsüye gidemedin' /11 Şubat 2018 23:59

'Afrin'e girermiş, nereye gidiyorsun be, sen Söğüt'te kürsüye gidemedin'

'Ben de Afrin'e giderim' diyen MHP lideri Bahçeli'ye, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan, "Afrin'e girermiş, nereye gidiyorsun be, sen Söğüt'te kürsüye gidemedin' yanıtı geldi.

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Partisinin grup toplantısında Afrin Harekatı'na verdiği desteği, "Eğer yerine gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve vermeye hazırım" sözleriyle tekrarlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir yanıt da eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan geldi.

'SEN SÖĞÜT'TE KÜRSÜYE KONUŞMAYA GİDEMEDİN'

KRT TV'de katıldığı bir programda gündemi değerlendiren Okuyan "Afrin'e giderim diyen Bahçeli'ye, "Afrin'e girermiş, nereye gidiyorsun be, sen Söğüt'te kürsüde konuşmaya gidemedin tepetaklak oldun. Ey Devlet Bahçeli, sen ne yapıyorsun be. Sen bunlara 7 seneliğine MHP'yi ipotek ettin. Uçağa binmekten korkuyorsun Allah'tan kork"  yanıtı verdi.

'ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI ASKERLİĞİNİ BEDELLİ YAPTI'

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un bedelli askerlik yaptığını da söyleyen Okuyan, "Ey Devlet Bahçeli, sen ne yapıyorsun be. Sen bunlara 7 seneliğine MHP'yi ipotek ettin. Uçağa binmekten korkuyorsun Allah'tan kork" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin Harekatı'nda hayatını kaybeden askerler için söylediği, "Yedi sekiz şehidimiz var" ve "20 kadar 25 şehidimiz var" açıklamalarını, "Sen elma mı sayıyorsun" sözleriyle eleştiren Okuyan, Helikopterin düşürülmesinin ardından yapılan açıklamaları "Hükümet bizden bir şey mi saklıyor" sorusuyla yanıtladı:

'BİR OLAY İKİ FARKLI AÇIKLAMA. BİR ŞEYLER Mİ SAKLIYORSUNUZ?'

"Sayın Cumhurbaşkanının bu tip açıklamaları var. 'Bir helikopterimiz düşürüldü' diyor, ardından başbakan açıklama yapıp, 'Dışarıdan bir müdahale olduğuna dair henüz bir delil yok' diyor. O zaman da insanın aklına şu geliyor; Bir cumhurbaşkanı ile bir başbakan bir olay için aynı anda iki farklı açıklama yapar mı? Siz Türk milletinden bir şeyler mi saklıyorsunuz?"
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