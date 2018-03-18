Afrin'e giren ÖSO ilk iş Demirci Kawa'nın heykelini yıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin kent merkezi kontrol altına alındı. ÖSO güçlerinin Zerdüştlük inancında kutsal görülen Demirci Kawa'nın Afrin merkezindeki heykelini yıktığı belirtildi. Heykelin yıkımına dair görüntüler de sosyal medyada tepkilere neden oldu.





Demirci Kawa'nın heykelinin yıkılması ÖSO'ya yakın hesaplardan "Kürtlerin kutsal görülen Demirci Kawa'nın Afrin merkezindeki putu yıkıldı" diye paylaşıldı. Heykelin ÖSO'cular tarafından yıkılmasına sosyal medyada geniş tepki gösterildi.









TSK'den Afrin açıklaması geldi. Harekat kapsamında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 46 askerin şehit olduğu, 225 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Sivil/masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" denildi.

