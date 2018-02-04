Samanyolu Haber /Gündem / TSK açıklama yaptı...2 asker daha şehit oldu /04 Şubat 2018 21:20

TSK açıklama yaptı...2 asker daha şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 2 askerin daha şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.TSK tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "9 Türk askerinin şehit olduğu" ifade edilmişti. sayı bugün toplam 11 oldu..

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtının 16'ncı gününde 11 asker şehit oldu. 

TSK tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "9 Türk askerinin şehit olduğu" ifade edilmişti.

Akşam saatlerinde yapılan yeni açıklamada 2 askerin daha şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı kaydedildi. 

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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