Afrin'den şehit haberleri gelirken AKP'lilerin keyfi yerinde









Paylaşılan diğer fotoğrafta ise restoranda dumanlı gösteri yapılıyor. Özhaseki’nin mutluluğu dikkat çekiyor. Tepkiler üzerine fotoğrafları kaldırmak zorunda kalan Tekinsoy, eleştirilere, “Bakanımızı yemeğe ısrarla ben davet ettim. O da yoğun tempo içinde bize kısa da olsa bir vakit ayırıp uğrama nezaketi gösterdi. Maksatlı olarak bunu istismar etmek isteyen ve farklı yönlere çekerek çarpıtmaya çalışanları ben Allah’a havale ediyorum” diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.











Ancak o paylaşımlara yapılan yorumlar, Afrin’de süren “Zeytin Dalı Harekatı” ve orada verilen mücadelede şehit olan TSK askerlerini hatırlatması dikkat çekti.







Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy’un sosyal medyadan paylaştığı ve aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de bulunduğu o fotoğraflar büyük tepkilere neden oldu. Bir restoranda bulunan Özhaseki, yukarıdaki televizyondaki Afrin’deki çatışma haberlerinin altında kahkaha atması dikkat çekti.