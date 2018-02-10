Afrin'de TSK'ye ait Atak helikopteri düştü

DHA, olayda yaralanan askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı.



Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri ait bir helikopterin Zeytin Dalı Harekatı sırasında düştüğünü, olayda iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Yıldırım, "Dış müdahaleyle düşürüldüğüne dair henüz net bir şey yok" derken Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise helikopterin düşürüldüğünü söyledi.





Türk Silahları Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.





Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TSK'ya ait bir helikopterin düşürülmesinin 'bedelinin ödetileceğini' söyledi:





"Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor.







