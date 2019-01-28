Samanyolu Haber /Gündem / Afrin'de mayın patladı: 1 ölü /28 Ocak 2019 16:47

Afrin'de mayın patladı: 1 ölü

Suriye'nin Afrin ilçesinde önceden döşenen mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Afrin'de YPG'nin daha önceden döşediği düşünülen mayının patlaması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

Afrin ilçe merkezi ile Cinderes beldesi arasında tarım arazisinde YPG'lilerin döşediği düşünülen mayın, bir çiftçinin traktörü ile tarlasına bakım yaptığı esnada patladı.

Patlamada bir sivil hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı düzenlediği Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak YPG'lilerin sivil yaşam alanlarına tuzakladığı mayınlar zaman zaman can kayıplarına neden oluyor.
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