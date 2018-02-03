Afrin ve Kilis'te iki asker şehit

Öğle saatlerinde Kilis Süngütepe’deki Saatli Hudut Karakolu’na tanksavarla yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğu biri ağır 5 askerin de yaralandığı bildirildi.







TSK'dan yapılan açıklamada şöyle:





"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."