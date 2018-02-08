Samanyolu Haber /Gündem / Afrin operasyonunda flaş gelişme... Rusya hava sahasını Türk jetlerine kapattı /08 Şubat 2018 10:14

Afrin operasyonunda flaş gelişme... Rusya hava sahasını Türk jetlerine kapattı

Suriye’nin İdlib kentinde Rusya’ya ait bir SU-25 uçağının düşürülmesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk jetlerine hava sahasının kapatıldığı iddia edildi.

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Rusya’nın, harekâtın başlamasından önce Türkiye ile varılan mutabakatın dışında bir kararı söz konusu değil. Rusya Suriye hava sahasını Türkiye’ye kapatmış değil ancak üslerinin, uçaklarının ve askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere bazı teknik düzenlemeler yapıyor. Hava sahasının kullanımında, dost-düşman tanımı, hava savunma füze sistemlerinin kullanım kodifikasyonları, jetlerin uçuşlarıyla ilgili askeri ve teknik bazı düzenlemeler söz konusu. Rusya’nın bu çalışmaları kapsamında hava sahasının geçici/süreli olarak kapatılmasından bahsediliyor. Söz konusu çalışma, hava savunma sistemlerinin yenilenmesi, mevcut sistemlerin yeni tehdit algısına paralel olarak aktivasyonunu içeriyor. Rusya, teknik çalışmalarını bitirdikten sonra hava sahası tekrar Türk savaş uçaklarına açılacak.

Bazı ülkelerle uçuş güvenliği mutabakatları gözden geçiriliyor

Rusya geçen ay Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik İHA saldırıları ve İdlib’de SU-25 uçağının düşürülmesi hadisesinden sonra Türkiye ile yakın işbirliğini devam ettiriyor. Düşürülen uçağın pilotunun naaşı, Türkiye’nin desteğiyle Moskova’ya gönderildi. Uçağın parçalarının ve faillerin bulunması konusunda da yakın işbirliği sürüyor. Rusya bu olaylarla birlikte düşman tanımlı hava araçları ve balistik füzelere karşı koruma sağlamak üzere erken uyarı sistemini güçlendiriyor; teknik bazı düzenlemeler yapıyor. İsrail dahil bazı ülkelerle uçuş güvenliği mutabakatları gözden geçiriliyor.
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