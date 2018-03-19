Afrin iddiası: ÖSO milisleri ev ve dükkanları yağmalıyor...

AFP haber ajansı ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddialarına göre, Pazar günü Afrin'in kent merkezine giren Türkiye destekli güçler ev ve dükkanları yağmaladı.







Gözlemevi, Türkiye ordusuna destek veren savaşçıların "Afrinlilerin mülklerini, dükkanları, siyasi ve askeri binaları yağmaladığı" iddiasında bulundu.





Bölgede görev yapan AFP muhabirleri de Türkiye yanlısı güçlerin kenti terk etmeden önce kamyonetlerinin arkasına battaniye, içi gıda dolu koliler, keçiler hatta motosiklet yüklediğini iddia etti. Muhabirler dükkan, restoran ve evleri yağmalayan milislerin, kent merkezindeki otomobilleri de traktörlerle çıkarttıklarını öne sürdü.





Yağmalama iddialarıyla ilgili Alman haber ajansı dpa’ya konuşan YPG sözcüsü Brossik el Hassakeh, “Evlerimizi yağmalıyor, kurumlarımızı yakıyor, dini heykellerimizi yıkıyorlar. IŞİD’in yaptığının aynısı yapıyorlar” dedi.





Afrin merkezinde patlama







Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bugün Afrin ilçe merkezindeki dört katlı binada bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre yedi sivil ile dört Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu hayatını kaybetti. Patlama sırasında çevredeki çok sayıda araç ve binanın da zarar gördüğü bildirildi.