Samanyolu Haber /Gündem / Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var /20 Ocak 2019 12:26

Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunan Afrin'de patlama meydana geldi. Valilik binasının yakınlarında meydana gelen patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

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Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Patlama sonucu ilk bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Patlamanın otobüste yaşandığı söyleniyor.
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