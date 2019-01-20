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Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var
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Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var
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20 Ocak 2019 12:26
Afrin’de patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunan Afrin'de patlama meydana geldi. Valilik binasının yakınlarında meydana gelen patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.
SHABER3.COM
Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında otogar önünde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Patlama sonucu ilk bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Patlamanın otobüste yaşandığı söyleniyor.
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