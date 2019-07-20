Afrika Kupası'nda kazananı bir gol belirledi

Finalde Senegal’i 1-0 mağlup eden Kuzey Afrika ekibi, tarihinde ikinci kez kupanın sahibi oldu.





Afrika Uluslar Kupası final maçında Cezayir, Senegal’i 1-0 mağlup etti ve kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürdü. Kuzey Afrika ekibini galibiyete taşıyan gol 2. dakikada Baghdad Bounedjah’dan geldi.





Cezayir teknik direktörü Djamel Belmadi yarı final kadrosunda değişikliğe gitmezken, Senegal’in çalıştırıcısı Aliou Cisse takımını Tunus maçına göre iki değişiklikle sahaya sürdü.





Galatasaray’dan Mbaye Diagne ve eski Fenerbahçeli Islam Slimani, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.





Müsabakaya hızlı başlayan taraf Cezayir oldu. Henüz 2. dakikada Baghdad Bounedjah’ın sert şutuna müdahele etmek isteyen Salif Sane’ye çarpan top kaleciyi yanılttı ve Kuzey Afrika temsilcisini öne geçirdi: 1-0





Cezayir, bulduğu erken golün etkisiyle skoru korumaya çalıştı ve ilk 45 dakikanın devamında kontrolü Senegal’e bıraktı. Girdiği pozisyonları sonuca ulaştıramayan Senegal, ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.





İkinci devreye de etkili başlayan taraf Senegal oldu. Cezayir’in oyunu kendi yarı sahasında kabullenmesiyle rakip kalede daha çok pozisyona giren Senegal, 60. dakikada penaltı kazandı.





Hakem Sidi Alioum, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirdi ve maçta önemli bir an geride kaldı.





Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyuna hakim taraf olan Senegal, bu üstünlüğünü tabelaya yansıtamayınca kupanın sahibi 1-0'lık skorla Cezayir oldu.





1990’dan sonra ilk defa





Cezayir, bu galibiyetle tarihinde ikinci kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazanmanın sevincini yaşadı.





Bundan önce 1990 yılında kupanın sahibi olan Kuzey Afrika ekibi, o maçtan beri final mücadelesine çıkamamıştı.





Feghouli’nin kupa sevinci





Galatasaray ile 2018/2019 sezonunu çifte kupayla kapatan Sofiane Feghouli, başarılarına bir yenisini ekledi. Deneyimli oyuncu, bir grup maçı hariç diğer bütün karşılaşmalara ilk 11 başladı ve turnuvayı 1 gol 1 asistle tamamladı.





Spor Toto Süper Lig temsilcileri





Galatasaray’dan Sofiane Feghouli ve Göztepe’den Lamine Gassama, karşılaşmaya ilk 11’de başladılar. Bir başka Galatasaraylı Mbaye Diagne ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Spor Toto Süper Lig'in son gol kralı Diagne, oyunda kaldığı bölümde etkili olamadı.



