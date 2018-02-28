Samanyolu Haber /Dünya / Afrika kökenli çocuklara ırkçı saldırı İtalya'da tartışma başlattı... /28 Şubat 2018 13:23

Afrika kökenli çocuklara ırkçı saldırı İtalya'da tartışma başlattı...

Gabriella Nobile adında bir kadın, İtalyan aşırı sağcı Kuzey Ligi partisi lideri Matteo Salvini’ye çocuklarına yönelik ırkçı saldırılar nedeniyle açık mektup yazdı.

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Gabriella Nobile adında bir kadın, Facebook’tan İtalyan aşırı sağcı parti Lega Nord’un (Kuzey Ligi) lideri Matteo Salvini’ye yazdığı açık mektubu paylaştı ve İtalya’da ırkçılık tartışmaları alevlendi.

İtalya’nın Milan şehrinde yaşayan iş kadını Gabriella Nobile, Etiyopya ve Kongo’dan iki çocuk evlat edindi. İki çocuğunun da son zamanlarda ırkçı saldırılara maruz kalmasının üzerine, aşırı sağcı lider Matteo Salvini’ye açık mektup yazdı.

Nobile mektubunda yedi yaşındaki kız çocuğunun “eğer Salvini seçimleri kazanırsa, bizi Afrika’ya geri mi gönderecek anne?” diyerek geceleri ağladığından bahsediyor. Ayrıca, oğlunun futbol antrenmanlarına giderken her zamanki gibi bindiği otobüsten yerinden kaldırılarak sürekli sözlü hakaretlere uğradığını ve oğlunun bu sebeple acı çektiğini belirtiyor.

Gabriella Nobile çocuklarının son zamanlarda Milan’da ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirttiği açık mektubunu yayınlamasının ardından, binlerce destek mesajları aldı ve mektubu binlerce kez paylaşıldı.

Fakat aşırı sağcı parti lideri Salvini destekçileri, Gabriella Nobile’nin paylaştığı mektubun ‘ırk temelli nefrete yönelttiği’ iddialarıyla şikayet etmesi üzerine İtalyan kadının mektubu kaldırıldı.

Gabriella Nobile adında bir kadın, Facebook’tan İtalyan aşırı sağcı parti Lega Nord’un (Kuzey Ligi) lideri Matteo Salvini’ye yazdığı açık mektubu paylaştı ve İtalya’da ırkçılık tartışmaları alevlendi.

İtalya’nın Milan şehrinde yaşayan iş kadını Gabriella Nobile, Etiyopya ve Kongo’dan iki çocuk evlat edindi. İki çocuğunun da son zamanlarda ırkçı saldırılara maruz kalmasının üzerine, aşırı sağcı lider Matteo Salvini’ye açık mektup yazdı.

Nobile mektubunda yedi yaşındaki kız çocuğunun “eğer Salvini seçimleri kazanırsa, bizi Afrika’ya geri mi gönderecek anne?” diyerek geceleri ağladığından bahsediyor. Ayrıca, oğlunun futbol antrenmanlarına giderken her zamanki gibi bindiği otobüsten yerinden kaldırılarak sürekli sözlü hakaretlere uğradığını ve oğlunun bu sebeple acı çektiğini belirtiyor.


Gabriella Nobile çocuklarının son zamanlarda Milan’da ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirttiği açık mektubunu yayınlamasının ardından, binlerce destek mesajları aldı ve mektubu binlerce kez paylaşıldı.

Fakat aşırı sağcı parti lideri Salvini destekçileri, Gabriella Nobile’nin paylaştığı mektubun ‘ırk temelli nefrete yönelttiği’ iddialarıyla şikayet etmesi üzerine İtalyan kadının mektubu kaldırıldı.


Bunun üzerine mektubu tekrar yayınlayan Nobile’ye ulaşmaya çalıştığımızda ise eşi Nobile’nin Facebook hesabının kapatıldığını söyledi. Daha sonra telefonla kendisiyle görüştüğümüzde 7 ve 12 yaşlarında çocuk sahibi Nobile, “‘ırkçı mesaj’ yayınladığım iddia ediliyor, fakat benim amacım bu gibi saldırıların önüne geçmek” açıklamasını yaptı. İtalya’da halkın git gide tolerans ve empati duygularını yitirdiklerini ve çocuklarına yönelik ırkçı saldırıların giderek arttığını belirtti. Nobile ayrıca, oğlunun zorla otobüste yerinden kaldırıldığını ve kızının artık okula gitmek istemediğini belirtiyor.

İtalya’da genel seçimler için 4 Mart'ta sandığa gidilecek. Anketlerde iyi oy oranlarına sahip sağ partiler Forza Italia ile Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı politikalarıyla Kuzey Ligi partisinin koalisyonuna kesin gözüyle bakılıyor.
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