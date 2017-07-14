Samanyolu Haber /Gündem / AFP'den 15 Temmuz soruları: Durum çok karmaşık /14 Temmuz 2017 11:25

AFP'den 15 Temmuz soruları: Durum çok karmaşık

Fransız Haber Ajansı AFP 15 Temmuz'la ilgili bazı cevabını bulamadığı sorular sordu ve gerçeğin daha karmaşık olduğu görüşüne yer verdi.

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Fransız Haber Ajansı AFP, darbe girişiminin birinci yılında hâlâ soru işaretlerinin bulunduğunu belirterek, “Böyle bir darbe, Türkiye’nin devasa istihbarat aygıtının gözünden nasıl kaçtı? Sonra kolayca nasıl alt edildi? 15 Temmuz’da ciddi bir şeyler olduğu istihbaratı neden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la paylaşılmadı?” gibi sorular sordu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ tezine yer verdi.

‘AÇIK BİR SORUŞTURMA YOK’

AFP’nin haberinde önemli şahsiyetlerin, kalkışmayı araştırmakla görevli parlamento komisyonuna ifade vermekten kaçınması da sorular arasındaydı. Haberde, İpek Yolu Çalışmaları Programı araştırmacılarından Gareth Jenkins’in, “Açık bir soruşturma görmüyoruz. Bu durum çok umut kırıcı ve açıkçası çok korkutucu” şeklinde konuştuğu belirtildi.

‘SADECE SORULARIMIZA CEVAP İSTİYORUZ’

Haberde, AFP tanık ifadelerinin suçlu olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı gösterdiğini öne sürerken, Akar’ın 15 Temmuz günü öğleden sonra darbeden haberi olduğunu söylediğini kaydedildi. Bir helikopter pilotunun, 15 Temmuz günü saat 14.20’de Ankara’daki yetkilileri MİT’e karşı büyük bir hareket olacağı konusunda uyararak “Darbe bile olabilir” dediğinin belirtildiği haberde, uyarının MİT’e yaklaşık 16.30’da ulaştığı, Erdoğan’ın açıklamasındaysa kendisinin bastırılan darbeyi 15 Temmuz akşam saatlerinde gizli servisten değil, eniştesinden öğrendiği yazıldı. Ekim ayında, milletvekilleri tarafından Meclis’te başarısız darbe girişimini araştıracak bir komite kurulduğu, muhalefet partilerinin Fidan ve Akar’ın getirilmesini istediği belirtilen haberde, isteklerin AKP tarafından reddedildiği yazıldı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Biz savcı ya da hakim değiliz. Kimseye hüküm giydirmeyeceğiz. Sadece sorularımıza cevap istiyoruz. Ne yazık ki bu fırsatı teptiler. Görülüyor ki soru işaretleri orada durmaya devam edecek” açıklamalarına yer verildi. 

Haberde, bazı gözlemcilerin gerçeğin daha karmaşık olduğunu düşündüğü belirtildi.
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