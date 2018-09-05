Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'ın da başı dolarla dertte /05 Eylül 2018 14:25

Afganistan'ın da başı dolarla dertte

Afganistan'da dolar kuru 74 Afganiden işlem görerek son 15 yılın zirvesine ulaştı.

SHABER3.COM

Serbest piyasada dün 73.60'tan işlem gören 1 ABD doları, bugün 74 Afgani seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı. 
Kabil Dövizciler Konseyi Basın Sorumlusu Macid Ahmadzada yaptığı açıklamada doların Afganistan parası karşısında son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Afganistan Merkez Serbest piyasada dün 73.60'tan işlem gören 1 ABD doları, bugün 74 Afgani seviyesine çıkarak tarihi rekor kırdı. Bankası'nın dolar arzını azaltmasının dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu ifade eden Ahmadzada, aynı zamanda doların yükselmesiyle gıda maddelerinin fiyatının da arttığını söyledi.
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