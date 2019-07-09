Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'daki taraflar Doha'da anlaşmaya vardı /09 Temmuz 2019 22:54

Afganistan'daki taraflar Doha'da anlaşmaya vardı

Doha'da yapılan Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda taraflar ülkede şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Ancak bildirgenin bağlayıcı olmadığı belirtiliyor.

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Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve Afganistan'da çatışan tarafları bir araya getiren Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda barışın sağlanması umudu doğdu. Almanya ve Katar'ın girişimiyle düzenlenen konferansın kapanış bildirgesine göre taraflar şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Bildirgeye göre dini merkezler, okullar, hastaneler, eğitim kurumları, pazarlar, barajlar ve iş yerlerine saldırı düzenlenmeyecek. Sivil kurbanların sayısının da sıfıra düşürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yaşlı, engelli ya da hasta tutukluların serbest bırakılması, kadın haklarının sosyal, ekonomik eğitim ve kültür alanlarında İslami değerler çerçevesinde korunacağı güvencesi veriliyor. Ancak bildiride bu hedeflerin ne zamandan itibaren yürürlükte olacağı bilgisine yer verilmediği gibi açıklamanın bağlayıcı olup olmadığı konusu da belirsizliğini koruyor.

İyimser açıklamalar

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Azadullah Zahiri konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyimseriz" dedi. Sözcü şu anki çabaların ülkede barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Konferansın katılımcılarından Nader Naderi ise Taliban'ın özellikle kadın hakları başta olmak üzere, Afganistan'ın uluslararası alanda verdiği taahhütleri tanımadığını söyledi. Afganistan uzmanı Thomas Ruttig ise konferansın resmi müzakereler kapsamına girmediğini, dolayısıyla toplantıların sonunda çıkan bildirgenin de bağlayıcılığının bulunmadığını ve sadece bir "niyet ifadesi" olduğunu belirtti.

Almanya ve Katar'ın girişimiyle hayata geçirilen Afganistan İç Diyalog Konferansı geçtiğimiz Pazar günü başlamış, Doha'da yapılan konferansa radikal Taliban'ın temsilcilerinin yanı sıra farklı bölgelerden siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilmişti.  

(Deutsche Welle Türkçe)

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