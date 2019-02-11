Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da yine siviller vuruldu iddiası /11 Şubat 2019 13:38

Afganistan'da yine siviller vuruldu iddiası

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

Helmand milletvekili Haşim Alkozay, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Sangin ilçesine bağlı Sarvan köyünde Taliban'a yönelik düzenlediği operasyonda sivillerin evlerini vurduğunu söyledi.
Alkozay, operasyonda 20 sivilin öldüğünü öne sürdü. Saldırıda aynı zamanda 3 ev ve bir mescidin de tahrip olduğu bildirildi.

Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda Taliban mensubunun öldürüldüğü ileri sürüldü.

ABD'nin, yeni Güney Asya stratejisi kapsamında Afganistan'da saldırılarını arttırdığı ve bu nedenle sivil kayıplarında ciddi artışlar meydana geldiği dile getiriliyor.

Daha önce de 24 Ocak'ta yine Helmand'ın Sengin ilçesinde düzenlenen saldırılarda en az 13 sivil öldürülmüştü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afganistan'da yine siviller vuruldu iddiası Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:54:54