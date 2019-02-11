Afganistan'da yine siviller vuruldu iddiası

Helmand milletvekili Haşim Alkozay, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Sangin ilçesine bağlı Sarvan köyünde Taliban'a yönelik düzenlediği operasyonda sivillerin evlerini vurduğunu söyledi.



Alkozay, operasyonda 20 sivilin öldüğünü öne sürdü. Saldırıda aynı zamanda 3 ev ve bir mescidin de tahrip olduğu bildirildi.





Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda Taliban mensubunun öldürüldüğü ileri sürüldü.





ABD'nin, yeni Güney Asya stratejisi kapsamında Afganistan'da saldırılarını arttırdığı ve bu nedenle sivil kayıplarında ciddi artışlar meydana geldiği dile getiriliyor.





Daha önce de 24 Ocak'ta yine Helmand'ın Sengin ilçesinde düzenlenen saldırılarda en az 13 sivil öldürülmüştü.



