Afganistan'da Taliban'la çatışmalarda 100 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın güneyinde yer alan Gazne vilayetinde Taliban militanları ile Afgan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada son 48 saatte en az 30 özel eğitimli komando hayatını kaybetti.





Ayrıca çatışmalar sırasında en az 50 polis ile yerel savaşçının hayatını kaybettiği kaydedildi.





Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, komandoların bilinmeyen bir yerde Taliban militanlarınca pusuya düşürüldüğünü aktardı.





Çatışmalar ağırlıklı olarak Şii Hazara azınlığın yaşadığı Malistan ve Cağuri ilçelerinde yoğunlaşırken Afgan güvenlik güçlerinin ağır kayıplar verdiği belirtildi.





Sağlık kaynakları da çok sayıda yaralı askerin hastanelere nakledildiğini bildirdi.





Taliban sözcüsü, iki ilçede kontrolü ele aldıklarını bildirirken Kabil yönetimi, çatışmaların devam ettiğini bildirerek söz konusu iddiayı yalanladı. Bölge halkı ise ilçelerin Taliban militanlarının eline geçmek üzere olduğunu dile getiriyor.





Yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı dağlık bölgede yer alan ilçelere takviye birlikler gönderilirken ABD de hava, istihbarat ve lojistik desteği sağlıyor.





Sıcak çatışmaların devam ettiği bir diğer nokta ise ülkenin güneybatısında yer alan İran sınırındaki Farah kenti.





Taliban militanlarının Farah kent merkezi ve çevre ilçelerdeki askeri noktalara düzenlediği saldırılarda pazar gününden bu yana en az 29 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca çatışmalarda en az 7 sivil yaşamını yitirdi.





ABD'li askeri yetkililer, olası ateşkes ve barış müzakereleri öncesi Taliban'ın elini güçlendirmek ve masaya daha iddialı oturmak için saldırılarını arttırdığı yorumları yapıyor.





Kabil'de Gani hükümetine protesto







Öte yandan başkent Kabil'de toplanan ve çoğunluğunu Hazaraların oluşturduğu kalabalık, Eşref Gani hükümetini, Gazne'ye yeterince güvenlik gücü göndermediği gerekçesiyle protesto etti.





Gece boyunca sokaklarda kalan öfkeli kalabalık cumhurbaşkanlığı sarayına yürüdü.





Ancak öğle saatlerinde protestonun sona erdiği ve göstericilerin evlerine döndüğü sırada bir intihar eylemcisi kalabalığın arasına dalarak üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

İntihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.







Euronews