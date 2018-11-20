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Afganistan'da patlama: En az 40 ölü!
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Afganistan'da patlama: En az 40 ölü!
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20 Kasım 2018 17:31
Afganistan'da patlama: En az 40 ölü!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 40 ölü var.
SHABER3.COM
Afganistan Sağlık Bakanlığı, başkent Kabil'deki bir düğün salonu yakınlarında meydana gelen patlamada en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.
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