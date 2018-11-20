Samanyolu Haber /Gündem / Afganistan'da patlama: En az 40 ölü! /20 Kasım 2018 17:31

Afganistan'da patlama: En az 40 ölü!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 40 ölü var.

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Afganistan Sağlık Bakanlığı, başkent Kabil'deki bir düğün salonu yakınlarında meydana gelen patlamada en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.
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