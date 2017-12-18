Afganistan'da gözaltına alınan Türk eğitimciler serbest

Afganistan’da uzun yıllardır eğitim veren Afgan-Türk okullarında görevli öğretmenler ve bir işadamı 13 Aralık günü sabah saatlerinde Afganistan Gizli Servisi (NDS) tarafından gözaltına alınmıştı. Reuters Haber ajansının verdiği bilgiye göre, okulda görevli eğitimcilerden 3 Türk ve bir Afgan öğretmen sabah 7 sularında okula doğru arabayla giderken durdurularak göz altına alındı. Diğer yandan Türk işadamı Sami Yavuz’un da aynı saatlerde başkent Kabil’de evinden çıktıktan sonra gözaltına alındı.





Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, bu konuda yaptığı açıklamada “Operasyonu düzenleyen birim, devlet istihbarat güçleri, dolayısıyla sadece teyit ediyoruz ki, Afgan-Türk okuluna bugün operasyon düzenlendi. Birkaç Türk öğretmen de gözaltında” demişti.





ÇAĞ Eğitim Kurumlarına mensup öğretmenlerin gözaltına alındığını belirten okul yönetimi ise 1995’ten beri eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek durumu protesto etmişti.





Gözaltına alınanların isimleri şöyleydi; Mesut Vardak (ÇAĞ Eğitim Kurulu Mütevelli Heyeti), Yılmaz Aytan (ÇAĞ Eğitim Kurulu Mütevelli Heyeti), Önder Akkuşçu (Öğretmen), Sami Yavuz ( İşadamı)





ÇAĞ Eğitim Kurumları 1995 yılında bu yana başkent Kabil’in yanı sıra, Mezarı Şerif, Kandahar ve Herat da dahil olmak üzere ülke genelinde 7 vilayette 8 bin öğrenciye eğitim veriyor.



