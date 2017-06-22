Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da bankaya saldırı: 15 ölü, 50 yaralı /22 Haziran 2017 11:54

Afganistan'da bankaya saldırı: 15 ölü, 50 yaralı

Afganistan'da bir banka şubesine yapılan saldırıda en az 15 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Afganistan'ın Helmand bölgesinde bir bankaya bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı.

Saldırının bomba yüklü bir araçla yapıldığı bildirildi.
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