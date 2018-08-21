Samanyolu Haber /Gündem / Afganistan: Başkanlık Sarayı'na canlı yayın sırasında saldırı /21 Ağustos 2018 13:19

Afganistan: Başkanlık Sarayı'na canlı yayın sırasında saldırı

Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı. Saldırı sırasında canlı yayında olan Devlet Başkanı Eşref Gani, "Eğer roketlerle Afganistan’ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

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Taliban, bayrama rağmen hükumetin ateşkes çağrısına uymayarak terör saldırılarına devam ediyor. Dün 170 kişiyi kaçıran ve 20’sini esir alan  Taliban, Başkent Kabil ’deki devlet başkanlığı binasına roketli saldırı düzenledi. Polis can kaybının olmadığını bildirdi. Saldırı sırasında Devlet Başkanı Eşref Gani, televizyon kanallarında canlı yayında konuşuyordu. Konuşması patlama sesleriyle bölünen Gani, "Eğer roketlerle  Afganistan’ı alt edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” diyerek Taliban’a meydan okudu.
 
Polis, ilk roket saldırısının başkanlık ofisinin yakınına ikincisinin de NATO birliğinin ve ABD  Kabil Büyükelçiliğine geldiğini ancak hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Afgan güçleri roketlerin fırlatıldığı evi tespit ederek evin etrafını kuşattı ve eve hava saldırısı düzenledi. Polis saldırganlardan 2'sini öldürürken, 1 saldırgan ise hala polisle çatışıyor. Çatışma devam ediyor.
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