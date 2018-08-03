Afgan yazar ülke birincisi Tahmine'yi yazdı: Bu bize bir müjdedir!

Afganistan’da üniversite yerleştirme sınavında Afgan Türk Kız Lisesi öğrencisi Tahmine Abdulsabur, 150 bin öğrenciyi geride bırakarak ülke birincisi oldu. Abdulsabur, tıp eğitimi alacak. 435 mezununu çeşitli üniversitelere yerleştiren Hizmet okullarının başarısı %99,77.







Bir kız öğrencinin bu sınavda böylesine büyük bir başarı kazanmasının çok önemli olduğunu ifade eden Seyid Rıza Muhammadi, Afgan kadınlarına bunun bir müjde olduğunu söyledi.





150 bin öğrenciyi geride bırakarak ülke birincisi olan Afgan Türk Kız Lisesi öğrencisi Tahmine Abdulsabur.





Rahi Madaniyat Daily gazetesi yazarı Seyid Rıza Muhammadi’nin yazısının tamamı şöyle..





ŞEHİT AFGAN TÜRK KAHRAMANI





Afganistan'ın Üniversiteye giriş imtihanı (KANKUR) sonuçları belli olduktan sonra, bu ulusal ve dağdağalı maratonun kahramanı Afgan Türk okullarından bir Kızdı. Bu haberde iki nokta çok önemlidir:





Birincisi, bayan kesimine bir müjdedir. Öyle bir memleketin bayanlarına ki her gün farklı zulümler altında eziliyorlar. Bu zulümler, taciz, ölüm, kulak veya burun kesme, buluğ çağına ermeden alelacele evlendirmeler, para karşılığında veya kan davası uğrunda zorunlu evlendirmeler ve evlendiği erkek, kızdan on katı yaşlı olması gibi günümüzün olağan durumları olarak algılanan acı tecrübeler. Hani Badgisli 7 yaşındaki kızın cenazesi baba evine dönmesi, 13 yaşında Daykundi’deki kızın babaya itaatsizlikten vahşi bir grup tarafından ağaca asılması ve bunların yaşıtı olan nice kızlar canlı canlı kuyulara atılmaları veyahut sokak ortasında kezzabla yakılmaları bu zulümlerin karanlığını anlatan örneklerdir bu ülkede maalesef.





Böyle bir memlekette genç bir kızın KANKUR sınavında ülke birincisi olması tarihi bir olaydır. Aynı zamanda bu diğer genç kızlara kendilerine de durum müsait olursa başarılı olabileceklerine canlı bir örnektir.





İkincisi canlı canlı mezara gömülen Kahramanlar yetiştiren okullardır. Afgan Türk okulları son 20 yılın en değerli eğitim kurumların medarı iftiharı olagelmiştir ve her yıl bu güzide eğitim kurumlarından binlerce yetenekli insan topluma hadim olarak sunulmaktadır. Aşkla idare edilen bu okullar, dünyanın bir diğer kenarında olan, başka bir insanın nefreti için kapatılmak isteniyor. Emniyet memurları geçenlerde bu okullardan birini sopalar ve silahlar eşliğinde kapattılar ve diğer okullara da ihtarda bulundular. Bu reva görülenler, aşkla çalışan, bu ülkenin genç nesillerini yıllarca yetiştirmek için çaba gösteren bir öğretmenler zümresinin mükafatıydı, halbuki bu okullar hala en başarılı okullar, fakat GARİPTİRLER!





MİLLET OLARAK ERDOĞAN’DAN ZİYADE AFGAN TÜRK OKULLARINA İHTİYACIMIZ VAR





Bu öğrencinin kahramanlığı bir açıdan devletin sorumsuzluğunun bir göstergesidir aynı zamanda.





Biz millet olarak Erdoğan’dan ziyade Afgan Türk okullarına ihtiyacımız var,fakat devletin içinde Erdoğan ve ekibine dellalık eden bir kesimin ihtiyacı bu okullar değil Erdoğan’dır. Çünkü Erdoğan ve TİKA yüzbinlerce doları siyasetçilere hayali okullar için akıtıyor, bunlar için önemli olan para olduğuna göre yetenekli binlerce genç umurlarında mı ki?





Erdoğan ve ona bağlı organizasyonlar Türk asıllı insanlar içinde Daiş,Talib ve terörist dini medreseler açıp ve savaş isteyen belli bir kesim için binlerce proje sunarlar, fakat bu kız nelerine yarar ki?





ALTIN NESLİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ





Son olarak her iki durum için, nasıl ki bu zeki kızın kahramanlığı diğer gençlere can ve moral veren bir örnekse, aynı zamanda dellalık eden gruplara da o kadar ye’s kaynağıdır. Zira başarılı kızlar, hayali eğitim gören kızlar projelerini kapatırlar,kadın hakları hayali projelerini de kökten keser ve PROMOT gibi milyonluk değere sahip bir projenin açılmasının önünü keser.





Bu yüzden, dellalık yapan gruplar, Afgan Türk ve her güzel kültürel faaliyetin düşmanıdırlar, fakat madalyonun diğer tarafındaki yetişen Altın Neslin gelişmesidir ki hiç kimse kahramanlıklarının önünü kesemez. Bu kutlu önderler hayırlı olsun.





Seyid Rıza MUHAMMADI

Şair ve yazar

